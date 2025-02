Na cidade de Konstantinovsk, região de Rostov, as organizações responsáveis ​​pela aplicação de leis prenderam um cirurgião. Ele é suspeito de ter recebido um pote de ponte. Isso foi relatado no Departamento Regional Russo do FSB em 13 de fevereiro.

Segundo a investigação, o médico concluiu uma trama com o paciente. Eles planejavam organizar um programa ilegal para obter uma categoria de incapacidade. O cirurgião preparou os documentos necessários, incluindo uma referência para um exame médico e social para que o paciente possa obter a categoria correspondente.

No entanto, seus planos não foram feitos. O médico foi detido após o recebimento da primeira parte de um suborno de 50.000 rublos.

O Comitê de Investigação abriu um processo criminal contra um cirurgião nos termos do artigo “Recebendo um pote de ponte”. Ele enfrenta uma sanção na prisão de até oito anos.