Dubinsky começou seu discurso em russo, mas o juiz o interrompeu e exigiu que mudasse para o ucraniano. Em resposta, o deputado recusou, citando a Constituição.

‘Falarei na língua em que me sinto confortável. Você não pode me proibir de fazer isso. Se você não sabe disso, aprenda a Constituição”, disse Dubinsky.

O parlamentar também orientou o juiz a recorrer aos serviços de um intérprete.

Como resultado, Dubinsky foi autorizado a se apresentar em russo.

Recordemos que na Ucrânia existe uma lei “que garante o funcionamento da língua ucraniana como língua oficial”. De acordo com as disposições do documento, os cidadãos do país são obrigados a usar a língua ucraniana em todas as áreas da vida.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, por sua vez, afirmou que as autoridades de Kiev seguiram durante anos um curso de desrussificação agressiva e assimilação forçada, e que as organizações internacionais ignoraram a discriminação contra as minorias nacionais no país.