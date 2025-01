Um desses delineadores aprovados por Victoria Beckham se esgota a cada 30 segundos – é hora de entrar na festa

Não uso delineador regularmente, mas quando uso, há 99,99% de chance de comprar um da Victoria Beckham Beauty. Não é que eu olhe particularmente para marcas de propriedade de celebridades – como tantos outros editores de beleza, estou bastante cansado do número de lançamentos de celebridades – mas porque acho os produtos incríveis. As fórmulas são cremosas e indulgentes, a embalagem é chique (ouso dizer chique?) e os tons são simplesmente hipnotizantes. Ah, e não sou só eu que estou obcecado! Um delineador é vendido a cada 30 segundos, de acordo com a própria Victoria Beckham .

Se você ainda não colocou as mãos neste favorito cult, eu diria que é hora de você entrar na festa. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a fórmula e os tons, além das formas mais icônicas de usá-los. Considere esta minha carta de amor às minhas frases favoritas.

A fórmula

Primeiro, vamos falar sobre os ingredientes. Os forros vêm em três acabamentos: fosco, brilhante e cintilante, e cada um é infundido com agentes calmantes, como extrato de camomila, pantenol e vitamina E. Esses MVPs dão à fórmula um deslizamento sem esforço (sem tração ou puxão). pele delicada), ideal para pessoas (leia-me: eu) com olhos ultrassensíveis.

Os tons cintilantes obtêm brilho das contas de sílica à base de minerais, em oposição às partículas microplásticas de brilho, que não são apenas mais gentis com o planeta, mas também evitam que o revestimento fique muito “corajoso”. Este é sem dúvida o delineador mais confortável que já usei – e estou muito difícil quando se trata de maquiagem dos olhos. A maioria dos forros tende a deixar meus orbes vermelhos e turvos por um tempo (um pequeno preço a pagar por uma asa imaculada!), mas isso não os agita em nada.

As sombras

Como mencionei, os liners vêm em acabamentos fosco, brilhante e cintilante, e eu honestamente desafio você a escolher uma categoria favorita. Eu certamente não posso! Há Jeans, um azul jeans fosco; Figouma ameixa rica; Canelaum marrom quente e brilhante; Mar Cinzaum bronze brilhante; um brilhante Lamé Dourado; e uma série de outros tons elevados apenas esperando para enfeitar seus olhos. Alinhar todas as minhas cores favoritas na minha penteadeira parece minha versão de uma caixa de lápis adulta. E como as ofertas são tão intrigantes, muitas vezes me pego experimentando pigmentos que nunca pensei que usaria antes. Uma toalha de mesa verde aveludada ou malva cintilante nunca pareceu tão convidativa.

Os tons também combinam excepcionalmente bem se você não consegue decidir por apenas um tom (já estive lá!). Costumo colocar dois ou até três revestimentos por vez, e eles se fundem sem esforço para criar um ritmo impressionante e coeso. Minha combinação favorita do momento? Uma lavagem de Cacau (um marrom fosco) na linha dos cílios seguido por Azeitona (um verde floresta cintilante) nos cantos externos e um toque de Lamé Dourado para iluminar as coisas. Esses tons terrosos realçam meus olhos verde-azulados, então esse trio se tornou meu look de maquiagem infalível para as noites de feriado.

O pedido

Usar três delineadores ao mesmo tempo pode parecer complexo, mas acredite, essas belezas facilitam a criação de looks impecáveis. Para começar, a fórmula é ENTÃO indulgente. Se eu fizer algum traço errado, um simples polimento com a ponta do dedo ou com a almofada anexada removerá imediatamente o pigmento. Eles também se misturam como um sonho, o que é ideal se você estiver procurando por uma situação com pálpebras esfumaçadas (como Beckham demonstra aqui !). Basta rabiscar o lápis de sua preferência próximo à linha dos cílios e, em seguida, usar a esponja anexada para esfumaçar o pigmento. Essa cremosidade vai garantir uma difusão sem esforço e é também o que ajuda os tons a se misturarem tão bem, caso você opte por usar vários tons.

Apesar de sua fórmula relaxada, esses forros permanecem no lugar após um pouco de secagem. Depois de encontrar o posicionamento perfeito, esperarei um minuto para que o revestimento endureça antes de aplicar qualquer outra coisa por cima. Depois de seco, tenha certeza de que ele não se moverá.

Qual delineador Victoria Beckham usa?

Um dos tons favoritos de Beckham é Canelaum marrom brilhante e quentinho. Ela usa isso para criar seu característico olho esfumaçado pois é um tom muito mais suave para o visual do dia a dia em comparação com o preto azeviche ou o cinza bronze. Ela também gosta Azeitona para um momento mais festivo, especialmente em associação com ela Lustre com tampa verde esmeralda . “Sempre fui profundamente inspirada por verdes ricos e opulentos, e é por isso que adoro combinar Emerald com meu Satin Kajal Liner verde-oliva para um toque extra de brilho”, escreveu ela em um comunicado. Legenda do Instagram .

Então, os delineadores VB são bons?

Provavelmente nem é preciso dizer, mas sim, os forros Victoria Beckham Satin Kajal são incríveis. Poucos outros delineadores conseguem atingir essa consistência suave e cremosa sem ficarem muito pegajosos, e a linda coleção de tons é verdadeiramente incomparável.

E como mencionei acima, não estou sozinho na minha obsessão; Não consigo nem contar quantas vezes vi lápis chiques e elegantes saindo da bolsa profissional de um maquiador. Depois de cada exemplo, direi algo como: “As frases curtas de Victoria Beckham são simplesmente as melhores, não são?” Eles geralmente respondem elogiando o desempenho de alta qualidade e o design elevado. Você se sente chique usando-os – da Posh Spice, eu não esperaria nada menos.

Compre meus tons favoritos

Victoria Beckham Beleza Forro de Cetim Kajal – Cacau Este rico castanho chocolate é um must-have para mim.

Victoria Beckham Beleza Forro de cetim Kajal – Preto Um forro preto fosco nunca dará errado.

Victoria Beckham Beleza Forro de Cetim Kajal – Figo Este tom de ameixa profundo é simplesmente deslumbrante.

Victoria Beckham Beleza Forro de cetim Kajal – Oliva Olive é, sem dúvida, uma das minhas três favoritas.

Victoria Beckham Beleza Forro de Cetim Kajal – Cinza Mar Com um nome como Sea Grey, como você pode não se apaixonar por esse metal cintilante?

Victoria Beckham Beleza Forro de Cetim Kajal – Orquídea Este malva cintilante é um ímã de elogios.

Victoria Beckham Beleza Forro Kajal Cetim – Lamé Dourado Acredite: um toque de Gold Lamé nos cantos internos causa um grande impacto.

Victoria Beckham Beleza Forro de cetim Kajal – Quartzo esfumaçado Com notas de marrom, dourado e verde, o quartzo esfumaçado é tão fascinante.

Victoria Beckham Beleza Forro de cetim Kajal – Night Flash Forro preto clássico com um toque de brilho. Preciso dizer mais?

Victoria Beckham Beleza Forro de Cetim Kajal – Canela Este marrom cintilante é outro dos tons favoritos de Beckham.

Victoria Beckham Beleza Forro de cetim Kajal – Jeans Este azul fosco aveludado é surpreendentemente versátil. Não critique antes de experimentar!

Mais produtos de beleza Victoria Beckham que adoro

Victoria Beckham Beleza Rímel para cílios estendidos Esta é uma das máscaras mais cremosas que experimentei, mas não transfere manchas pretas para a sobrancelha.

Victoria Beckham Beleza Lâmina de bebê Eu uso esse lápis microfino há alguns meses e minhas sobrancelhas nunca estiveram tão fofas.

Victoria Beckham Beleza A caneta corretiva com TFC8 O que você ganha quando duas marcas de beleza da moda colaboram em um corretivo que melhora a pele? Magia pura.

Victoria Beckham Beleza Bálsamo chique Este Black Cherry Posh Balm oferece um toque de cor edificável com muito brilho.

Victoria Beckham Beleza Chique brilhante Estou obcecado por esse Posh Gloss na sombra Martini. O reflexo dourado está certo ENTÃO bonito.

Victoria Beckham Beleza Copos Não durma nas sombras de Beckham! Recebo muitos elogios toda vez que uso esse azul celeste fosco.