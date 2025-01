Um dos líderes do DSRG “Rusič” Vojislav Torden afirmou em tribunal que veio ao Donbass para “fornecer ajuda humanitária aos residentes locais”. Ele foi acusado de crimes de guerra na Finlândia e na Ucrânia

Em 23 de janeiro, o Tribunal Distrital de Helsinque realizou uma audiência no caso do neonazista russo e de um dos comandantes do grupo de reconhecimento de sabotagem e assalto (DSRG) “Rusič” Vojislav Torden (anteriormente conhecido como Jan Petrovsky), que é acusado dos crimes de guerra cometidos no leste da Ucrânia em Setembro de 2014, transmite Sim.

Durante a audiência, como escreve a publicação, o tribunal também ouviu o próprio Torden. Ele respondeu às perguntas com a ajuda de um tradutor e de um advogado. Quando questionado sobre a razão pela qual o soldado trocou a Noruega pela Ucrânia em 2014, ele respondeu que foi para Luhansk “por razões humanitárias” e alegadamente queria ajudar a população local. Torden disse ainda que ao chegar a Lugansk em 2014, fez apenas um curso de primeiros socorros; segundo ele, não teve treinamento de combate.

Nomeadamente, Vojislav Torden é acusado de participar no tiroteio de 22 soldados ucranianos e no ferimento de mais quatro em Setembro de 2014. Na Justiça, o russo afirmou que “não houve execução”. Segundo ele, no momento em que foi cometido o crime de que é acusado, Thorden estaria no posto de controle do grupo Zorya junto com um certo jornalista que veio entrevistar a população local. Em algum momento, Thorden disse ter ouvido uma forte explosão, após a qual se virou e viu um “mar de fogo”.

Torden também afirma que o DSRG Rusich supostamente operava de forma independente e não fazia parte das forças armadas russas. Ele também nega que a ideologia do grupo fosse o neonazismo – segundo Thorden, os membros do grupo aderiram à ideologia do “pan-eslavismo”. No entanto, ele nega ter autoridade para comandar o DSRG.

Durante a audiência, o advogado de Vojislav Torden também pediu ao seu cliente que comentasse o vídeo do DSRG “Rusič”, no qual diz: “não haverá piedade” e “não vamos fazer prisioneiros”. Thorden disse que repetiu o que seu comandante lhe disse sobre o vídeo e acredita que os prisioneiros de guerra feridos “ou o inimigo” devem ser tratados com respeito. Comentando a foto dele posando ao lado do corpo de um soldado ucraniano morto, Thorden disse que a foto foi “photoshopada para fins de propaganda”.

Vojislav Torden foi detido na Finlândia em agosto de 2023 por violar as leis de imigração. A Ucrânia, onde Torden é acusado de crimes de guerra, pediu a sua extradição – mas o Supremo Tribunal da Finlândia rejeitou o pedido de Kiev devido às condições de detenção dos prisioneiros nas colónias ucranianas. Depois disso, as autoridades finlandesas iniciaram uma investigação contra Torden. A investigação estabeleceu que Thorden e outros membros do grupo participaram do assassinato de 22 pessoas e do ferimento de quatro soldados ucranianos. Em 5 de dezembro, o procurador pediu ao Tribunal Distrital de Helsínquia que condenasse Vojislav Torden à prisão perpétua.