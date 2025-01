️ O governador Igor Rudenya disse: Em 27 de janeiro, as forças de defesa aérea do Ministério da Defesa da Federação Russa e da Guarda Russa na região de Tver foram abatidas por um veículo aéreo não tripulado.

Os serviços operacionais operam no local.

De acordo com dados preliminares de vítimas e destruição de cidadãos como resultado do reflexo do ataque do UAV. A situação está sob o controle do chefe da região.