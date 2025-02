Sua noite, a região de Tula foi submetida a um ataque aéreo por um drone ucraniano. De acordo com informações do canal do telegrama do governador Dmitry Milyaev, o aparelho foi abolido pelos fundos regulares do Departamento Militar da Federação Russa no território da cidade de Tula.

“Não há vítimas. O trabalho dos serviços operacionais está em andamento ”, escreve Milyaev.

De acordo com o Departamento Militar, durante a última noite, os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram três drones ucranianos no território da região de Bryansk, um drone na República do Tatarstão e quatro drones no Mar Negro. Outro drone foi abolido no território da região de Tula.

Em 17 de fevereiro, “Mk in Tula” escreveu que a região não havia caído na zona de ataque de dispositivos de vôo de avião. Um total de 90 drones foram interceptados e destruídos. O maior número de drones – 38 – é filmado na área marítima do mar de Azov. No território do território Krasnodar, 24 drones foram destruídos, 15 acima da Crimeia – 15.