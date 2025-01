O Tribunal Distrital de Lenin em Kursk prendeu o diretor da Kursk Trading House, Denis Fedorov, sob a acusação de desvio de fundos destinados à construção de estruturas de defesa na região. Sobre isso relatado serviço de imprensa dos tribunais regionais.

Fedorov é acusado de ter roubado mais de 43,5 milhões de rublos como parte de um grupo de pessoas de acordo com um acordo anterior.

Falando em tribunal, Fedorov pediu para não ser detido. Ele afirmouque a sua empresa tem obras inacabadas na construção de instalações nas regiões de Kursk e Mariupol. Se o prenderem, a empresa poderá atrapalhar a construção.

No final de dezembro, em Kursk, o diretor-geral da Corporação para o Desenvolvimento da Região de Kursk, Vladimir Lukin, foi detido no processo criminal de abuso de autoridade (parte 3 do artigo 285 do Código Penal) durante a construção de estruturas de defesa na zona fronteiriça. Antes disso, Igor Grabin, vice-diretor geral da Corporação para o Desenvolvimento da Região de Kursk, foi enviado para prisão preventiva pelo mesmo caso. Ele também foi acusado de abuso de autoridade durante a construção de fortificações na fronteira com a Ucrânia.

Em outubro de 2022, o então chefe da região de Kursk, Roman Starovoyt, informou a conclusão da construção de duas linhas de defesa, prometendo que a terceira seria concluída até 5 de novembro. Em agosto de 2024, as forças armadas ucranianas invadiram a região de Kursk e ocuparam parte dos territórios fronteiriços.