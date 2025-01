O chefe da região de Rostov, Yuri Slyusar, disse que à noite na região, as forças de defesa aérea refletiam o enorme ataque aéreo das forças armadas. Sobre este assunto Relatórios Ria Novosti, referindo -se às redes sociais do chefe da região.

De acordo com o governador interino, 25 drones inimigos foram destruídos no total: em Rostov, Taganrog, Mines, Novoshakhtinsk, bem como em Azov, Couthetkovsky, Oktyabrsky, Tarasovsky, Krasnosulinsky, Miller e Zerrinograd na região.

Como Slyusar especificado, não há vítimas, de acordo com serviços operacionais. Devido à queda dos destroços do UAV, houve uma interrupção nas razões das linhas elétricas do distrito de Krasnosulinsky, os serviços de serviço foram deixados para trás, são especificadas informações sobre a situação em D ‘outras áreas da região.

Antes, MK disse que explosões poderosas estavam em Kyiv.

