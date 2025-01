Um especialista em doenças infecciosas mencionou maneiras de prevenir um surto de infecções virais respiratórias agudas em equipe

“Nesta temporada, o aumento da incidência da gripe começou muito mais tarde do que nas três temporadas anteriores. Em Janeiro de 2025, o número de doenças causadas principalmente pelos vírus influenza A(H1N1)pdm09 e B aumentou, e a contribuição dos vírus influenza A(H3N2) aumentou. foi insignificante”, observou Vladimir Chulanov.

Ele lembrou que os agentes causadores das infecções respiratórias sazonais são transmitidos de pessoa para pessoa principalmente por gotículas transportadas pelo ar. Portanto, o método de prevenção mais importante é seguir as medidas de proteção de barreira.

Como se proteger de infecções

“Lavar regularmente as mãos com sabão, usar anti-sépticos para a pele, usar máscaras em locais lotados, ventilar regularmente os quartos – todas essas medidas reduzirão o risco de adoecer”, observou Chulanov. Quando se trata de gripe, existem vacinas eficazes para protegê-la. A vacinação reduz o risco de infecção e protege contra a gripe grave e suas complicações.

Por que você não deve ter doenças nos pés

“Se ainda não é possível evitar a doença, é necessário criar condições ideais para o funcionamento do sistema imunológico e do corpo como um todo; não é altamente recomendável tolerar o ARVI nos pés. presente, deve-se consultar um médico e depois seguir suas prescrições e recomendações. A infecção que uma pessoa carrega nos pés representa um perigo não só para o doente, mas também para as pessoas ao seu redor”, observou Chulanov op.

Ele explicou que para o doente o risco de complicações aumenta se o regime domiciliar não for seguido.

“Durante uma doença, o corpo fica enfraquecido, por isso é necessário criar condições ideais para que o sistema imunológico combata as infecções. Idealmente, a pessoa deve permanecer acamada durante os primeiros três dias da doença, devendo ser mantida a umidade ideal (40-60%). O estresse físico e mental é contra-indicado. Nessas condições, na grande maioria dos casos, a doença começará a desaparecer já no 4º dia. O descaso pode levar a isso. consequências perigosas”, diz Vladimir Chulanov.

Por que um paciente precisa ser isolado?

“Uma pessoa que sofre de ARVI é fonte de infecção. Em média, um doente pode infectar até 22 pessoas, dependendo do agente causador da doença. contatos, umidade na sala, ventilação/arejamento, presença de sintomas, período da doença, condições para isolar a fonte de infecção, – explicou Chulanov Contato próximo prolongado em uma sala, falta de ventilação Portanto, a presença no trabalho. será que alguém com O ARVI provavelmente fará com que seus colegas fiquem doentes.”

Chulanov aconselha as pessoas com sintomas de ARVI a ficarem em casa e não frequentarem locais de trabalho, escolas ou locais públicos, para não infectar outras pessoas.

“Se uma pessoa com sinais de ARVI ainda vai trabalhar, é preciso minimizar o contato com ela”, aconselha o infectologista.

Em escritórios onde há muitas pessoas em uma sala, é especialmente importante usar máscaras médicas ou respiradores, ventilar os escritórios e desinfetar superfícies e objetos com os quais as pessoas frequentemente entram em contato – botões de elevador, maçanetas, corrimãos e balaustradas, interruptores.

“Um surto de infecção respiratória em uma equipe e a possibilidade de complicações da doença em trabalhadores que carregam a doença nos pés podem levar à sobrecarga de membros saudáveis ​​da equipe e à diminuição da eficiência do trabalho se um funcionário apresentar sinais de quadro agudo. infecção por vírus respiratório, encaminhá-lo ao médico e dar condições para o cumprimento das recomendações para o tratamento da doença”, concluiu Chulanov.