O aluno do quarto ano da Universidade Estadual de Yelets nomeou depois que a IA Bunina Grigory Turbanov concluiu com sucesso o estágio na Duma do Estado da Federação Russa.

Isso foi possível graças à participação no projeto de “desenvolvimento profissional” da plataforma presidencial “Rússia – o país das oportunidades”. De acordo com o governo da região de Lipetsk, o jovem trabalhou sob a liderança do primeiro vice-presidente do Comitê de Proteção da Família, Paternidade, Maternidade e Tatyana Voutskoy.

Como parte de sua prática, Gregory participou ativamente de reuniões, estava envolvido na preparação de documentos analíticos e na experiência adquirida na esfera legislativa. Ele foi um dos 32 estudantes que seguiram uma seleção competitiva estrita entre milhares de candidatos de todo o país. Durante o estágio, o futuro advogado teve a oportunidade de desenvolver um certo número de habilidades profissionais, como escrito, de informação e alfabetização jurídica, na compreensão do processo de produção, a capacidade de trabalhar com ótimas informações e conduzir pesquisas sobre as fontes que abrem .

Além disso, o estágio permitiu a Gregory melhorar suas habilidades flexíveis, incluindo qualidades de liderança, inteligência emocional, habilidades de comunicação, planejamento estratégico e tomada de decisão. Todas essas habilidades são essenciais para o crescimento bem -sucedido da carreira em qualquer ambiente profissional.

O Projeto de Desenvolvimento Profissional continua a descobrir novas oportunidades para jovens talentosos, ajudando -os a receber experiência prática e a realizar seu potencial. O estágio Grigory Turbanov foi um exemplo impressionante de como a participação nessas iniciativas pode contribuir para o desenvolvimento profissional e o treinamento de futuros gerentes em nosso país.