Um extremista migrante foi preso em Sakhalin enquanto tentava fugir do país

Segundo os investigadores, no início de 2021, enquanto estava em Yuzhno-Sakhalinsk, o suspeito tornou-se participante de um movimento criminoso internacional reconhecido como extremista e proibido na Rússia. O estrangeiro promoveu a ideologia criminosa, controlou o fundo comum, participou de “reuniões” e cometeu outras ações visando a continuidade das atividades da organização.

O migrante foi detido enquanto tentava sair do território do nosso país. Com base no material fornecido pela Diretoria Russa do FSB para a região de Sakhalin, foi iniciado um processo criminal. Ele é acusado nos termos da Parte 2 do Artigo 282.2 do Código Penal da Federação Russa (participação nas atividades de uma organização extremista).

As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. O suspeito está sob custódia.