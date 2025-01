Um festival de aniversário de robôs e tecnologias foi realizado em Irkutsk

Os participantes do festival resolveram problemas que não eram nada infantis. Por exemplo, os alunos mais novos provaram brilhantemente que os robôs são assistentes indispensáveis ​​na vida quotidiana e na agricultura. Por exemplo, “Garotas” de Krasnoyarsk demonstraram a “Descida” – um mecanismo inteligente que transporta batatas, cenouras e potes de picles para o subsolo. Pode carregar pesos de oito a 16 quilos.

“Tenho uma bisavó solitária que precisa de ajuda para levar a colheita para a adega e para o subsolo. Achávamos que havia muitas pessoas assim e que deveríamos cuidar delas”, disse Alisa, um dos membros da equipe.

A equipe do Meteorite da região de Kazachinsko-Lensky, na região de Angara, apresentou um robô que ajuda os agricultores a colher tomates com cuidado.

“As plantações são grandes e os colhedores têm que andar de um lado para outro com duas caixas por vez, porque não só os tomates vermelhos, mas também os verdes são processados. Nosso robô pode ajudar nisso”, diz Alexander Safronov Trofim Kiselev.

A invenção dos alunos custou à fazenda 250 mil rublos. Os custos de combustível são mínimos, porque o robô é “alimentado” principalmente por painéis solares e um parque eólico. O carro pode armazenar energia e, portanto, não tem medo do mau tempo. Como último recurso, você pode carregá-lo no hangar. Ao mesmo tempo, o robô pode classificar os tomates por cor e dureza e criar camadas especiais entre tomates mais maduros e tomates que não enrugam na caixa.

As “abelhas científicas” de Krasnoyarsk tentaram resolver o problema do tempo de inatividade da colheitadeira. A galera criou um sistema de aplicativos que define tarefas para os motoristas com base nas capacidades do equipamento, monitora processos e planeja rotas ideais.

Alunos do ensino médio apresentaram projetos relacionados à energia no Robosib. Alunos do décimo ano do Ponto do Futuro propuseram a substituição de todo um grupo de especialistas por um robô híbrido, que monitora o estado dos equipamentos das hidrelétricas e atende emergências.

“As pessoas levam de uma hora e meia a duas horas para caminhar pela área. Um robô pode fazer isso mais rápido. Além disso, uma pessoa pode não prestar atenção em alguma coisa, pode estar cansada ou distraída, portanto não verá o problema. O objetivo do nosso projeto é eliminar o fator humano, proteger a empresa de danos e reduzir o risco de lesões”, disse Egor Kozlov.

Em caso de emergência, o robô envia um sinal aos serviços especiais e, por exemplo, durante a condução dos bombeiros, pode funcionar como extintor de incêndio e começar a apagar a chama de forma independente. Os meninos trabalham nesse projeto desde o início do ano letivo e até se reuniram com um engenheiro da Usina Hidrelétrica de Irkutsk para saber como funciona o empreendimento e se suas pesquisas serão relevantes para engenheiros de energia. Descobriu-se que há mais demanda pela tecnologia e que você pode até conseguir um subsídio para ela.

Enquanto isso

O Centro de Perspectiva para Educação Continuada de Zelenogorsk (Território de Krasnoyarsk) continua aceitando inscrições para participação na competição russa de modelagem e impressão 3D. Entre os parceiros da competição estão empresas líderes na área de tecnologias 3D e as melhores universidades técnicas da Sibéria. Isto significa que cada participante tem a oportunidade de abrir um amplo caminho para o futuro. As informações sobre os participantes são inseridas no registro de informações estaduais “Talentos da Rússia”, e os vencedores recebem pontos adicionais para o Exame Estadual Unificado. As inscrições serão aceitas até 1º de fevereiro. Você pode enviá-los na comunidade “Perspectiva 3D” no VKontakte.