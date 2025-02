Um filme é lançado no qual Alexander Pushkin lê rap

Outra razão nas palavras do próprio diretor: “E quando pensamos sobre isso, provavelmente somos o primeiro filme, no pôster do qual há uma inscrição:” Oscar Yura Borisov foi nomeado para o Oscar. “Estado estranho, estou agora. Yura Borisov interpreta Alexander Pushkin com a desigualdade externa total com o grande poeta. É alarmante. Por outro lado, Pushkin Pavel Derevyanko tocou, o público realmente gostou.

No entanto, depois de olhar para os materiais da imagem futura, a empresa parecia ser a defesa no fundo do cinema. Pushkin canta e dança, lê rap, que se baseia no trabalho que é bem conhecido na escola. Mas deve ser uma chance de dar uma foto. O filme “Gogol” foi lançado há alguns anos na Rússia – no gênero de um detetive místico rústico. E eles pareciam com prazer e os custos eram bons.

O primeiro -ministro do Profeta … decidiu torná -los bonitos – no teatro Mikhailovsky em São Petersburgo. 3 de fevereiro. Colete o Bomond. No caminho para Sapsan, pensei no filme e recebi uma certa chave para a solução. Tudo porque eu li como a ideia de uma foto desse tipo apareceu. Ela veio ao produtor Peter Anurov enquanto filmava os patins de prata. Durante o intervalo, ele foi ao bairro do Museu Memorial no Moika, levou um guia de áudio e … no final da turnê, ele decidiu que queria fazer um novo filme moderno sobre o mais famoso poeta russo. E a referência musical e estilística para o desenvolvimento do conceito do filme “Profeta. A história de Alexander Pushkin” foi o musical “Hamilton” Lin-Manuel Miranda, lançado na Broadway em 2015. Sua peculiaridade é o uso do RAP e da Música RN, juntamente com as melodias habituais da Broadway. A produção recebeu 26 prêmios de preços diferentes, bem como o Grammy e o Prêmio Pulitzer.

No entanto, os russos têm uma mentalidade ligeiramente diferente e até interessantes como verem o musical chocante sobre Alexander Pushkin. Em relação ao próprio poeta – sua vida e obras se tornaram a base de tantas obras de diferentes gêneros que resistirão a mais de um experimento. Mas é claro que o público está indo para o cinema, apenas para olhar para a amada Yura Borisov e avaliar seu jogo de forma independente. E ouça como ele canta – a maioria dos atores do filme se canta. No total, a foto tem 8 composições musicais escritas em diferentes estilos por autores russos modernos, especificamente para o filme. Entre eles existem, por exemplo, o grupo que os Chapeleiros e o cantor Yolka.

… De acordo com as previsões, os custos são esperados muito altos.

Discurso direto

Yura Borisov, ator líder:

Quando Peter Anurov me convidou para desempenhar um papel no filme de música sobre Pushkin, pensei: “O que devo fazer com isso?” Mas a confiança de Peter inspirou. Estou feliz por ter aprendido algo novo sobre Pushkin, depositado em seu universo. Para mim, seu gênio está fechado em sua sede de viver, o que flui por todas as suas obras. Ele já foi o primeiro a escrever tão honesto e comprometido.

É difícil transmitir em palavras como Pushkin é visto. Não sei como escrever e dizer como ele é. Eu falo sobre ele durante o jogo. Mas eu enfatizaria seu desejo constante, movimento constante. Ele só pode se mover – e seus movimentos são poderosos, largos, arejados, quentes. Ele simplesmente não consegue parar e, por um lado, ele permitiu que ele fizesse todas as descobertas que fez e, por outro lado, criou muitos problemas que poderiam ser melhor contornados. Mas então não seria um pushkin.

Eu nunca dancei por isso e não cantei para o papel. Eu tive que passar por muito mais fases em preparação do que o normal. Antes de fotografar a cena, era necessário escrever uma música, tentar cumpri -la, entender que não funciona, uma nova coreografia de escrita, ensaiando, estar no site, pense em como você pode filmar Estávamos todos em entusiasmo do fato de estarmos tentando fazer algo novo.

Aliás

“Natalie e Alexander” antes da estréia

No canal um, a série “Natalie e Alexander” está preparada para a saída. Com base nos rolos, em breve aparecerá no ar. E pode ser visto em paralelo com o “Profeta …”. Com o papel principal – Ksenia Traister (Natalya Goncharova) e Alexander Vyryadin (Alexander Pushkin).

“Todo mundo sabe Pushkin como se estivesse familiarizado com ele. E isso é verdade. É claro que tanto o filme quanto a série são criticados. Mas vamos olhar – o público chegará de repente para ver e descobrir o poeta em um novo dimensão moderna.

Enquanto isso

O tiroteio do “Profeta …” ocorreu nos locais históricos de São Petersburgo e dos subúrbios, e em alguns deles os cineastas foram permitidos pela primeira vez: estábulos do palácio em Peterhof, Rose Pavilion no parque Pavlovsk, A propriedade Zamenka, o Palácio Yusupov, o Palácio Stroganovsky, o Palácio de Mármore, o Palácio de Marble, o Palácio de Marble, o Palácio de Marble, o Palácio de Marble, o Palácio de Marble, o Palácio de Marble, o palácio de mármore da Marine Van de Marine van De Marine van de Marine van de Marine van de marine van de marine van de marine van de marine van de marine van de marine van de marine van de marine van de marine van de marine van de marine van de marinho da marinha da marinha da Marinha da Marinha da Marinha, o pátio da Capela Acadêmica do Estado, o Quarter Ln Benoit, Academia de Artes. I. Repin, a Casa do Arquiteto (Mansão de AA Polovtsov), a Biblioteca dos Cursos de Bestuzhev, o apartamento do Museu Memorial como Pushkin em Moika 12, o tiroteio no Mikhailovskoye Museum Reserve terminou.