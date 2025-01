"Um fim de semana tranquilo cheio de medo"um dos grandes títulos americanos da década de 1970

Giorgio Carbone Nasceu em Tortona (Al) em 19 de dezembro de 1941. Formou-se em Direito em Pavia. Jornalista desde 1971. Casado com a atriz Ida Meda há 45 anos. Dois filhos. Crítico de cinema (proprietário) de “La Notte” de 1971 a 1995. De “Libero” de 2000 até hoje. Autor de três dicionários: Film Dictionary (de 1978 a 1990); Todos os filmes (1991 a 1999); Dicionário de TV (1993). Vá para o blog





UM FIM DE SEMANA SILENCIOSO DE MEDO

Sky Cinema Suspense 22h35. Com Burt Reynolds, Jon Voight e Ned Beatty. Dirigido por John Boorman. Produção americana 1972. Duração: 1 hora e 37 minutos

O TRAMA

Quatro amigos nova-iorquinos decidem tirar férias ‘esportivas’ praticando canoagem por uma área montanhosa do Kentucky. O feriado acabou sendo um pesadelo. Um dos quatro é atacado e sodomizado por uma gangue de montanheses. Outro perde um braço. Um terceiro consegue escapar matando um agressor.

POR QUE VER

Porque é um dos grandes títulos americanos dos anos 70. Grande espetáculo e uma reflexão aguda sobre as loucuras do “retorno à natureza” que muitas vezes (talvez sempre) se chocam com uma natureza assassina.