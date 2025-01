Como relatado À assessoria de imprensa do Ministério Público do Território Trans-Baikal, o fornecedor entregou um lote de carvão com alto teor de impurezas rochosas.

Em 15 de janeiro, a empresa pública Razrez Kharanorsky entregou mais duas remessas de combustível de qualidade igualmente baixa à SPK Borzya. A organização que forneceu as ajudas recusou-se a aceitá-las.

Com base nos resultados da fiscalização do Ministério Público, o fornecedor foi condenado a eliminar as infrações.