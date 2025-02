Na região de Rostov, ocorreu uma cerimônia de despedida com um funcionário da polícia de trânsito que morreu em um trágico acidente. O evento de luto ocorreu em 12 de fevereiro em Krasnoy Sulin.

Dezenas de colegas do falecido participaram do funeral. Após o funeral da igreja, a polícia dos carros de serviço do comboio foi ao enterro.

Lembre -se de que o incidente ocorreu em 16 de abril. O motorista do carro Gaz Nevst colidiu com o caminhão de fótons. Desde então, o carro doméstico saiu da estrada e colidiu com um Mercedes parado na beira da estrada. Atualmente, o policial de trânsito estava ocupado verificando os documentos.

O policial ficou gravemente ferido e morreu no hospital.