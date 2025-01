Segundo a assessoria de imprensa do departamento de transportes da capital, quatro carros colidiram na rodovia de Varsóvia. O incidente ocorreu próximo ao shopping center próximo à estação de metrô Academician Yangel Street.

Segundo testemunhas oculares, os carros destruídos estão estacionados em tabuleiro de xadrez na estrada e três faixas estão bloqueadas.

As informações sobre as consequências do acidente são esclarecidas.