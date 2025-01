Um grande revés para a Rússia? Zelenskyy revela um batalhão de tropas russas e norte-coreanas perdido em Kursk

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, revelou que as forças russas e norte-coreanas sofreram perdas substanciais durante intensos combates na região de Kursk, uma parte do sul da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. Durante seu discurso noturno em vídeo em 4 de janeiro, Zelensky compartilhou informações do comandante militar ucraniano Oleksandr Syrskyi, que relatou que as recentes batalhas perto da vila de Makhnovka resultaram na perda de até um batalhão de pára-quedistas russos e tropas de infantaria norte-coreanas.

Batalha perto de Makhnovka Zelenskyy destacou especificamente as perdas significativas na aldeia de Makhnovka, localizada perto da fronteira com a Ucrânia. Ele declarou: “Nas batalhas de ontem e de hoje perto de uma única aldeia, Makhnovka, na região de Kursk, o exército russo perdeu para um batalhão de soldados de infantaria norte-coreanos e pára-quedistas russos.”

Um batalhão geralmente é composto por várias centenas de soldados.

Zelenskyy referiu-se a estas perdas como “significativas”, mas não forneceu detalhes adicionais sobre o resultado das batalhas.

Combates em curso na região de Kursk Relatórios de fontes ucranianas e russas indicam que continuam intensos combates na região de Kursk. O Ministério da Defesa russo informou que a Ucrânia lançou um novo ataque na área, que a Rússia tenta defender há vários meses. A Ucrânia tinha feito uma incursão surpresa neste território russo ocidental no início de Agosto de 2024, conseguindo reter parte dele, que poderia ser usada como alavanca em possíveis conversações de paz.

Apoio norte-coreano às forças russas De acordo com avaliações ucranianas e ocidentais, as tropas norte-coreanas foram destacadas em apoio às forças russas na região de Kursk, com alguns relatórios estimando o seu número em cerca de 11.000. No entanto, a Rússia não confirmou nem negou publicamente a presença de forças norte-coreanas na área. A participação dos soldados de infantaria norte-coreanos marca uma nova fase de apoio externo à Rússia, complicando a dinâmica do conflito em curso.

A estratégia militar da Rússia O presidente russo, Vladimir Putin, durante seu telefonema anual no mês passado, expressou confiança de que a Rússia acabaria por expulsar as forças ucranianas de Kursk, mas não chegou a fornecer um cronograma para quando isso aconteceria, informou a Reuters.

O controlo de Kursk é de importância estratégica para ambos os lados, uma vez que a Ucrânia detém um território chave que poderia proporcionar uma vantagem valiosa em quaisquer negociações de paz.

Implicações para as negociações de paz Diz-se que o sucesso contínuo da Ucrânia na manutenção de uma parte do território russo em Kursk fortalece a sua posição negocial à medida que ambos os países se preparam para possíveis conversações de paz. Este sucesso inesperado poderá ser um factor importante que influenciará a direcção das negociações.

Ambos os lados estão se preparando para discussões, na esperança de melhorar suas posições no campo de batalha antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro de 2025. Trump fez declarações sugerindo que trabalhará para acabar com a guerra rapidamente, mas não revelou um plano claro. para conseguir isso. esse.

