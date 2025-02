No fim de semana passado, o Karelia Championship e o Karelia Championship em turismo esportivo em esqui ocorreram em Petrozavodsk. Apesar da geada, mais de cem atletas conseguiram superar a distância.

As competições incluíam esqui, as cordas que passam por cima e equilibrando jornais. No final dos participantes, os pais com chá quente e roupas quentes estavam esperando, bem como a cerimônia de recompensa vencedora.

Foto: Ministério da Educação e Esportes da República de Karelia















