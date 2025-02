Um grupo de rabino israelense chamado Trump “Mensageiro de Deus”

Um grupo de rabinos sionistas religiosos israelenses chamou o presidente dos EUA, Donald Trump, “Divine Messenger” em uma carta de apoio. Eles vincularam sua presidência a profecias bíblicas, representando -o como uma pessoa desempenhando um papel fundamental em uma batalha global contra o mal. Esta declaração dramática enfatiza sua fé em seu significado espiritual e sua liderança na arena mundial

Esse ponto de vista é coerente com assuntos mais amplos do discurso religioso e político, onde às vezes os líderes aparecem como apresentadores de planos divinos, em particular nos contextos associados ao sionismo e profecias bíblicas.