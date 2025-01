Um homem com deficiência mental cruza inadvertidamente a linha de controle e entra na Índia; Isto é o que acontece a seguir | Notícias da Índia

Islamabade: A família de um homem com deficiência mental da Caxemira ocupada pelo Paquistão (PoK) instou no domingo as autoridades a repatriá-lo depois que ele inadvertidamente cruzou a Linha de Controle para a Índia, de acordo com uma reportagem da mídia.

Yasir Faiz, um residente da aldeia de Tetrinote em PoK, foi detido pela polícia da aldeia fronteiriça de Salotri por volta das 23h30 de sábado.

Segundo a família, Faiz foi transferido para um hospital em Rawalakot no sábado para tratamento psiquiátrico.

Citando a família, Dawn relatou que enquanto o médico se preparava para lhe aplicar uma injeção, o homem de 32 anos entrou em pânico e fugiu do hospital. No final da tarde, a família soube que ele havia cruzado a linha de controle não sinalizada.

“Faiz acreditava que o médico iria machucá-lo. Ele fugiu do hospital, pegou o transporte público para Hajira e depois alugou uma motocicleta para chegar às proximidades do LoC”, disse um parente, Chaudhry Waheed, ao Dawn.com por telefone.

“Ele sofre de depressão severa há algum tempo e deu esse passo por ignorância. Instamos as autoridades indianas a garantir que ele não sofrerá nenhum dano”, disse o seu pai, Muhammad Faiz Akbar.

Ele também instou as autoridades paquistanesas a coordenarem-se com os seus homólogos indianos para facilitar a repatriação segura de Faiz.