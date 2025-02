O Conselho de Administração convidado do 2º Tribunal Militar do Distrito Oriental foi condenado a um morador do território trans-Baikal nascido em 1997 de um cúmplice de uma organização terrorista internacional proibida na Rússia. Isso foi relatado em 4 de fevereiro no Serviço de Imprensa do FSB no território trans-Baikal.

Segundo a agência, de 2020 a 2023, um homem transferia regularmente dinheiro para ativistas para comprar armas, transporte, munição e propaganda de atividades terroristas. Ele também tentou envolver outros transbaukaliens nas atividades da organização proibida para cometer crimes

orientação terrorista.

Na casa, os homens encontraram comunicações, ferramentas de pagamento e outros documentários que confirmam atividades ilegais.

O tribunal condenou o Transbaikalz a 9 anos de prisão em uma colônia especial de regime, os primeiros 3 anos dos quais ele cumprirá na prisão. A penalidade não tomou força legal.

Lembre-se de que o 2º Tribunal Militar do Distrito do Distrito Leste do Território Trans-Baikal condenou um morador de Krasnoyarsk por uma justificativa pública de terrorismo e chama para matar os russos na internet.

Leia as notícias de Chita e o território trans-Baikal em nosso Telegrama.