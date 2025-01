Um homem de Velikoluchansky recebeu uma queimadura química nos olhos ao abrir um cartucho

Ocorreu um acidente na produção da fazenda agroindustrial Velikoluksky

Um funcionário de produção de 43 anos da fazenda agroindustrial Velikoluksky sofreu uma queimadura química nos olhos. “MK in Pskov” foi informado sobre isso pela inspetoria estadual do trabalho da região de Pskov.

O incidente ocorreu quando um homem abriu uma lata de um produto químico e seu conteúdo acidentalmente entrou em contato com seus olhos.

A Inspetoria do Estado está tomando medidas para esclarecer as circunstâncias do incidente.