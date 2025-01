Um homem do Daguestão que atirou em um inspetor da polícia de trânsito foi condenado a 7,5 anos de prisão

A Suprema Corte do Daguestão, com base no veredicto do júri, condenou o motorista que atropelou e matou um inspetor da polícia de trânsito a 7,5 anos de prisão em uma colônia penal.

O tribunal também ordenou que o autor pagasse à família do falecido uma indenização por danos morais no valor de 2 milhões de rublos.

Na noite de 27 de fevereiro de 2023, na região do vilarejo de Novy Chirkei, distrito de Kizilyurt, um inspetor da polícia de trânsito. dando sinais com um bastão reflexivo, ele correu do acostamento para a faixa de rodagem para parar o Lada Priora.

O carro era dirigido por um morador de Khasavyurt, de 20 anos, que viajava com amigos. O motorista atropelou o inspetor e fugiu. A vítima, sem recuperar a consciência, morreu no hospital nove dias depois.