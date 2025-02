O prisioneiro é um morador de Rostov, o grande nascido em 1999, Relatado No serviço de imprensa do Ministério Regional de Assuntos Internos.

Com a entrada nas redes sociais feitas em Rostov, o Grande, pode -se ver como um homem pega uma bolsa grande na rua de Spartakovskaya, intimidando -a e espancando -a com os braços e as pernas. Ela não conseguia escapar. O agressor desapareceu quando o carro passou.

As informações sobre o incidente foram recebidas à noite em 29 de janeiro da polícia no distrito de Rostov.

A vítima nascida em 1951 foi ao hospital, onde logo morreu. Um caso criminal foi aberto.