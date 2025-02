Um homem que caiu sob uma avalanche foi salvo em Sakhalin

Uma mensagem sobre pessoas que caíram sob uma avalanche no setor privado, SAT Bykov foi recebido em 7 de fevereiro às 14:38. Na chegada, os socorristas imediatamente começaram as escavações.

Já às 15h10, a vítima foi encontrada, mas devido à falta de oxigênio, ele estava próximo da fome de oxigênio. Ele foi puxado sob a neve e decidiu evacuar uma maca macia sem ferimentos visíveis.

É esclarecido que a ambulância não poderia ir ao local do incidente, portanto, um coordenador urgente da brigada de bombeiros chegou ao snowmobile pessoal do serviço. Ela imediatamente trouxe a vítima para o urgente. O homem foi admitido no hospital no Hospital Distrital Central de Dolinsk, agora nada ameaça sua vida.