Um homem teve uma morte dolorosa em uma cidade russa após fraturar uma vértebra.

A tragédia ocorreu no OKB nº 3 em Tobolsk, região de Tyumen

Uma moradora de Tobolsk (região de Tyumen), Guldaniya Yumadeeva, contatou o Comitê de Investigação após a morte de seu pai no hospital regional nº 3. O homem foi internado em uma instituição médica com fratura na coluna lombar – ele caiu sem sucesso no pátio da casa – e morreu um mês depois. Filha acredita que seu pai não recebeu cuidados médicos adequados, escreve 72.RU.

“Na primeira semana meu pai se mudou sozinho, saiu para o corredor para fazer suas necessidades, estava feliz e cheio de forças, mas um dia a enfermeira fez um comentário e disse que ele não tinha permissão para se levantar. Depois disso, meu pai parou de se mover e ficou constantemente na mesma posição, e começou a desaparecer”, diz Guldaniya.

A mulher explicou que durante as semanas seguintes o seu pai só recebeu analgésicos, mas nenhum tratamento foi administrado. Logo ele foi transferido para a enfermaria purulenta com diagnóstico de congestão pulmonar devido ao constante repouso na mesma posição. Depois de 17 de dezembro de 2024, o estado de Yumadeev piorou: ele parou de reconhecer a filha e gritou de dor. Mais tarde, seus colegas de quarto disseram a Guldania que ele estava morrendo com dores terríveis.

O paciente foi colocado em coma induzido. No dia 27 de dezembro deste ano, familiares foram informados de sua morte. A menina está convencida de que ele não recebeu atendimento médico na hora certa. A mulher apresentou queixa ao departamento de saúde da região de Tyumen e ao departamento regional de investigação.

Sabemos que está em curso uma auditoria interna à qualidade dos cuidados médicos prestados relativamente a este pedido; o assunto está sob o controle do médico-chefe.

O Departamento de Saúde da região de Tyumen expressou sinceras condolências à família pela perda de um ente querido.

“As verificações das autoridades investigativas e o nosso monitoramento da qualidade dos cuidados médicos prestados serão concluídos, então será possível compreender a verdadeira situação. Os familiares serão informados de tudo”, afirmou o serviço competente.

A investigação sobre a situação deverá ser concluída até meados de fevereiro de 2025.

