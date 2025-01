Um homem tira fotos dentro de Ram Mandir usando óculos escuros equipados com uma câmera, detido

Um homem foi preso no complexo Ram Janmabhoomi, em Ayodhya, por usar óculos escuros com câmera e tirar fotos, disseram autoridades na terça-feira.

Autoridades disseram que o acusado estava violando a proibição de tirar fotos e gravar vídeos no templo por razões de segurança.

O homem, identificado como Jani Jaikumar, de Vadodara, em Gujarat, conseguiu passar por vários postos de controle na estrada Ram Janmabhoomi e chegou perto de Singhdwar, no complexo do templo, na segunda-feira, disseram.

Ele foi visto tirando fotos com os óculos equipados com a câmera, o que chamou a atenção do pessoal de segurança quando a luz da câmera acendeu, acrescentaram.

“O jovem foi detido imediatamente após a descoberta do dispositivo suspeito. Os óculos, equipados com câmeras em ambos os lados e botão para capturar imagens, estão avaliados em aproximadamente Rs 50 mil”, disse SP (Segurança) Balramachari Dubey.

Dubey disse ainda que Anurag Bajpai, um jawan da SSF que deteve o homem, será recompensado pela sua vigilância.

“A ação rápida do segurança garantiu que não ocorressem mais violações de segurança”, acrescentou.

O jovem detido, aparentemente um empresário, está a ser interrogado pelas autoridades, afirmou.