Um incêndio aberto em um depósito de petróleo na região de Voronezh foi eliminado

“Os bombeiros no distrito de Liskinsky conseguiram o quase impossível naquela época. O fogo aberto no depósito de petróleo foi eliminado,” – – escreveu chefe da região Alexander Gusev.

O depósito de combustível pegou fogo na noite de 15 de janeiro, após um ataque de drone. O estado de emergência foi declarado na área e equipes de resgate de regiões vizinhas e vários trens de combate a incêndios foram mobilizados para extinguir o incêndio.

No dia 20 de janeiro, uma área ainda precisava ser extinta, mas se seguiu novo ataque e novo incêndio. No entanto, eles também tiveram que lidar com isso no dia seguinte.

Não houve vítimas. O incêndio no depósito de petróleo não tem consequências no fornecimento de combustíveis e lubrificantes.