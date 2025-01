Um japonês de 41 anos ganhou Rs 69 lakh em 2024 sem fazer ‘nada’: saiba mais | Notícias do mundo

Conheça Morimoto, um japonês de 41 anos que ganhou Rs 69 lakh oferecendo um serviço único: simplesmente ser um companheiro que “não faz nada”. Conhecido por sua presença calmante, Morimoto recebe cerca de 1.000 pedidos por ano de pessoas que buscam companhia não romântica. Inicialmente, cobrava uma taxa fixa, mas em 2024 mudou para o modelo “pague o que quiser”, permitindo que os clientes paguem o que acharem adequado. Embora seu papel possa parecer incomum, Morimoto oferece conforto emocional e apoio àqueles que enfrentam momentos difíceis em suas vidas, oferecendo um sentimento de amor e compreensão em momentos difíceis.

Morimoto, 41 anos e pai de um menino de sete anos, ficou famoso no Japão como o tipo de locatário que “não faz nada”. Ele ganhou cerca de US$ 80.000 (aproximadamente Rs 69 lakh) no ano passado, oferecendo sua empresa a estranhos que precisavam de companhia não romântica. Morimoto recebe cerca de 1.000 inscrições por ano. Inicialmente, ele cobrou entre 10.000 ienes (cerca de Rs 5.400) e 30.000 ienes (cerca de Rs 16.200) por uma sessão de duas a três horas. Porém, no final de 2024, mudou para o modelo “pague o que quiser”, permitindo ao cliente decidir quanto pagar pelo seu tempo.

Morimoto disse que não tem certeza se esse modelo de pagamento funcionará no longo prazo, mas gosta do processo e está curioso para ver como ele evolui. Ele não vê este trabalho como uma forma de ganhar a vida, mas como uma oportunidade de vivenciar a vida e desfrutar de momentos únicos.

O trabalho de Morimoto como acompanhante remunerado destaca uma necessidade crescente de apoio emocional em momentos difíceis ou desconfortáveis. Seu atendimento vai além das relações sociais ou profissionais habituais, proporcionando às pessoas alguém que está ao seu lado, seja para confortá-las, estar presente ou simplesmente ouvi-las. Através do seu trabalho, Morimoto oferece mais do que apenas companheirismo; Fornece apoio emocional para ajudar as pessoas a superar desafios em suas vidas pessoais.