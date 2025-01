Um jovem que sofreu queimaduras no teto de uma carruagem em Mednogorsk morreu no hospital

Os médicos lutaram durante vários dias pela vida de Alexandre I. Ele teve queimaduras graves em 80% do corpo. Apesar de todos os esforços dos médicos, o jovem morreu.

Lembramos que a tragédia ocorreu na estação ferroviária de Mednogorsk. Segundo uma versão, o homem subiu no teto do carro como aposta, mas recebeu um forte choque elétrico e suas roupas pegaram fogo. Testemunhas ligaram imediatamente para o serviço de emergência, a vítima foi levada à clínica, mas não pôde ser salva. A despedida do jovem falecido acontecerá no próximo domingo em Mednogorsk.