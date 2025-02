O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sissi é oficialmente convidado para Moscou para comemorações dedicadas ao 80º aniversário da vitória na grande guerra patriótica, disse o embaixador egípcio na Rússia. Sobre este assunto informar RIA News.

Lembre -se de que 2025 foi declarado presidente da Rússia Vladimir Putin no ano do defensor da pátria, sendo simultaneamente o ano do 80º aniversário da vitória do povo soviético na grande guerra patriótica.

O Kremlin atribui uma importância especial às celebrações ligadas ao fim da guerra vitorioso, um certo número de líderes e representantes do mundo dos estados já foram convidados para eventos festivos.

