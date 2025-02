A conseqüência desses crimes de ressonância foi realizada pela administração em casos particularmente importantes. Os agentes perceberam que três sem -teto foram mortos no Parque Florestal de Butovsky. Cada um deles foi pontuado com um graveto. A personalidade do criminoso só foi conhecida recentemente.

De acordo com a investigação, ele atraiu e matou -lhes vítimas especiais. O Maniak foi condenado a 22 anos de prisão.