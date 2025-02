Um membro da equipe do Taliban morto na missão da ONU no Afeganistão

Uma pessoa na equipe de Taliban O governo foi morto em um incidente de tiro dentro do Missão de Assistência da ONU no Afeganistão (Unama) Composto na Capital de Cabul, confirmou um funcionário na segunda -feira.

Porta -voz do Ministério do Interior Abdul Matin Qani Ele disse a Tolo News que um funcionário da ONU também sofreu “ferimentos leves” no incidente, sem dar mais detalhes.

O funcionário do Taliban parece ser um soldado que estava na missão da ONU quando o incidente ocorreu.

Qani disse que uma investigação sobre o incidente começou.

As áreas da capital onde missões estrangeiras e internacionais geralmente são fortemente fortificadas.

O Taliban retornou ao poder em Cabul em 2021.