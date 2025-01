Um misterioso convidado interestelar do espaço profundo distorceu o sistema solar

O convidado interestelar pode ter distorcido o nosso sistema solar há milhares de milhões de anos, de acordo com um novo estudo. Os cientistas sugeriram que um enorme objeto alterou as órbitas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, o que poderia explicar as características das trajetórias desses quatro planetas.

As teorias predominantes da formação do sistema solar indicam que estes planetas, pelo menos inicialmente, deveriam mover-se numa órbita perfeitamente redonda e estar na mesma órbita, escreve o Daily Mail, mas hoje as suas trajectórias divergem um pouco, o que faz com que os astrônomos pensam no fato de que os jogaram fora.

A equipa encontrou uma possível resposta a esta questão: um certo objeto misterioso invadiu o nosso sistema solar há cerca de quatro mil milhões de anos e trouxe planetas para novas órbitas.

Os pesquisadores realizaram extensa modelagem computacional, analisando 50 mil cenários diferentes, cada um cobrindo um período de 20 milhões de anos. A modelagem, que deu os resultados mais realistas, incluiu o objeto oito vezes mais massivo que Júpiter, que chegou quase tão perto do Sol quanto Marte. Este objeto deveria estar a uma distância de 1,69 unidades astronômicas do Sol, o que excede apenas ligeiramente a distância entre o Sol e Marte.

Os cientistas acreditam que, uma vez que existem dezenas de bilhões de estrelas semelhantes ao Sol no Universo, e essas estrelas geralmente se formam em aglomerados dispersos, é perfeitamente possível que uma estrela com os parâmetros desejados tenha encontrado nosso sistema solar e levado ao surgimento das órbitas de hoje. .

“Em outras palavras, não precisamos procurar uma agulha no palheiro para encontrar uma reunião adequada”, escrevem os pesquisadores.

De acordo com a teoria geralmente aceita da formação do nosso sistema solar, as órbitas de cada planeta deveriam estar localizadas na forma de círculos concêntricos ao redor do Sol, que ficam no mesmo plano. Mas, continua o Daily Mail, na verdade, nenhum dos oito planetas se move em órbitas perfeitamente redondas e nem todos residem no mesmo plano. Por exemplo, a órbita da Terra tem formato oval e entre o plano de sua órbita e o plano da órbita de Mercúrio há uma diferença de sete graus. Estes desvios da órbita “ideal” são particularmente surpreendentes quando se trata de quatro planetas gigantes.

“O mistério da astrofísica teórica há muito tempo tem sido como as órbitas mais tarde se tornaram desvinculadas e se desviaram de seu plano médio, nem muito nem muito pouco”, disse o coautor do estudo e cientista planetário Renu Malhotra em entrevista à Live Science.

Esta é a conclusão de um novo estudo preparado para a imprensa que outros cientistas ainda não estudaram. Atualmente, o estudo está disponível no servidor de impressão ArXIV.

De acordo com Malkhotra, estudos anteriores concentraram-se em como as interações entre os próprios planetas mudaram as suas órbitas, mas “estas hipóteses são inconsistentes com alguns detalhes importantes das órbitas observadas”, acrescentou.

Para testar a hipótese da presença de objetos estranhos, Malhotra e seus colegas usaram modelos computacionais de quatro planetas gigantes para 50 mil simulações desses voos, que duraram mais de 20 milhões de anos. Para cada modelo, os pesquisadores corrigiram os parâmetros do objeto, incluindo massa, velocidade e quão próximo ele está do sol. Depois de executar cada script, a modelagem produziria uma órbita teórica para quatro planetas gigantes que deveriam aparecer após uma colisão com aquele objeto.

A maioria das simulações criou condições orbitais que não correspondiam às órbitas dos planetas gigantes até à data, mas cerca de um por cento delas o fizeram.

Os objetos visitados que levaram a esses roteiros quase coincidentes eram de duas a 50 vezes maiores que Júpiter e penetraram profundamente no interior do sistema solar, indo muito além da órbita de Urano e às vezes até cruzando a trajetória de Mercúrio, escrita diariamente.

Em muitos destes roteiros quase coincidentes, o objeto moveu-se ao longo do interior do sistema solar, levando os investigadores a adicionar planetas do grupo Terra – Mercúrio, Vénus, Terra e Marte – à modelação para ver como podem afetar os resultados.

Mas mesmo tendo em conta a adição destes quatro planetas, os cenários que quase coincidem com as órbitas atuais dos planetas ainda reproduzem as suas órbitas atuais. Os resultados do estudo mostram que um evento pode ser a causa das órbitas ligeiramente imperfeitas, através das quais Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se movem hoje. Embora a probabilidade de tal cenário realmente ter ocorrido seja baixa – cerca de uma em 1.000 em 10.000 – não é impossível, conclui o Daily Mail.