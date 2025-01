Os pesquisadores abriram um caso criminal de tentativa de assassinato após incêndio criminoso de uma casa particular na vila de Balagansk, informado No departamento regional do IC da Federação Russa.

De acordo com as autoridades de execução úmida, uma luta ocorreu na noite de terça-feira entre as ex-ricas, e o ex-marido, que colocou o chão na casa com gasolina, incendiou a sala e depois escapou, em perigo a mulher com crianças .

As crianças não conseguiram deixar o prédio em chamas da mãe e das crianças – o incendiário na maneira como a porta da frente do lado de fora. Quando eles subiram a rua pela janela, a mulher chamou serviços operacionais. As vítimas foram admitidas no hospital.

De acordo com o escritório do promotor público, mãe e filhos de um ano de cinco, seis e sete anos foram queimados e envenenando leve com monóxido de carbono, Relatado No departamento.