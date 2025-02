Um dos habitantes do Vyshny Volochka na região de Tver falou nas redes sociais do emocionante problema.

– Perto do outro dosf na rua Kotovsky, tudo é inundado com um odor cáustico. O tamanho do “tanque” aumenta e, se nada o fizer, ele se transformará em pântano “, o autor de fotografias do grupo” Volochok Superior, dizemos e mostramos “.

Os cidadãos que responderam ao arquivo de unanimidade vieram da opinião de que o problema deveria de alguma forma ser resolvido.