Um morador da região de Tver ficou com os pais e perdeu o carro

O Tribunal Distrital de Likhoslavl, na região de Tver, condenou um homem de 40 anos que mais uma vez dirigia embriagado.

Antes da viagem, visitou os pais, onde bebeu álcool, mas esta circunstância não impediu o agressor. A falta de carteira de habilitação não se tornou um obstáculo para o homem: ele já havia sido privado da carteira por dirigir embriagado.

Agora o motorista foi processado: o tribunal condenou o culpado ao trabalho compulsório com privação do direito de dirigir veículos. Além disso, o carro do infrator foi confiscado em benefício do Estado.