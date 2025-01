Uma moradora do distrito de Maloarkhangelsk conseguiu se livrar de seu sequestrador, informou o serviço de imprensa do Departamento de Investigação do Comitê de Investigação da Rússia para a região de Oryol.

O incidente ocorreu na aldeia de Alexandrovka, onde um dos moradores ameaçou uma mulher com violência. Ele a agrediu fisicamente, sequestrou-a e manteve-a em sua casa. No entanto, Orel conseguiu escapar e pediu ajuda às autoridades.

Um processo criminal foi iniciado contra o sequestrador nos termos do artigo “sequestro” (cláusula “c” da parte 2 do artigo 126 do Código Penal da Federação Russa). Ele está atualmente sob custódia policial.