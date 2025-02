Um morador de Chelnov foi ao hospital depois de tentar cozinhar em frutas

Em Naberezhanye Chelny, em um edifício de 18 anos na rua Viktor Polyakov, ocorreu um incêndio no dia anterior. No apartamento no quinto andar, móveis e coisas em uma área de aproximadamente 12 metros quadrados iluminados.

Os bombeiros que chegaram a apelar encontrados no vestíbulo entre os apartamentos da inconsciente mulher de 48 anos. Com a ajuda de um dispositivo especial, eles o transportaram para a rua e o deram aos médicos hospitalizados no hospital.

De acordo com dados preliminares, a causa do incidente foi o uso negligente do dispositivo elétrico doméstico. O proprietário do apartamento lançou uma fritadeira elétrica profunda com óleo pré-contratado. Primeiro, o óleo pegou fogo, depois o fogo se espalhou rapidamente para os móveis e as coisas na sala.