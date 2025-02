Os guardas de fronteira da Judéia e Samaria prenderam um terrorista que tentou roubar armas para um soldado

Ontem à noite, os soldados da polícia de fronteira, que não estavam no exercício das funções oficiais, chegaram ao posto de serviço no Kafr-Kar. Dependendo da estação de serviço, o terrorista tentou remover as armas de um dos soldados que conseguiram lutar rapidamente. Os soldados apreenderam o terrorista, um morador de Hevron (20 anos) e o segurou para mais interrogatório.