Um morador de Perm enganou o aposentado Ivanovo

No verão passado, ele se apresentou como funcionário das organizações policiais, convenceu a mulher de 73 anos a emitir um empréstimo de consumidor por cento de mil rublos e transferir dinheiro para a conta indicada por ele.

Após o apelo da mulher ao escritório do promotor, a supervisão do distrito de Komsomolsky fez uma auditoria, durante a qual se descobriu que essa história pertence a um morador do território de perm.

Agora, por decisão do Tribunal Distrital Industrial da cidade de Perm, um homem pagará 150.000 rublos uma mulher enganada, levando em consideração a compensação por danos sem sacerdotes.