No Comitê de Investigação do Comitê de Inquérito do Território Trans-Baikal, eles relataram que em Mogoche, um homem havia atirado em sua esposa, fazendo mais de 12 chutes.

Conforme especificado no departamento, o casal não morou juntos por um longo tempo devido a conflitos constantes. No dia em que um crime foi cometido, o homem seguiu sua esposa

“E ele puxou pelo menos 12 tiros de uma pistola traumática, que foi convertida para puxar cartuchos de combate”, observou o Reino Unido Regional.

Consequentemente, uma mulher de 31 anos dos ferimentos recebidos morreu em cena. Um processo criminal foi instituído contra o cônjuge sob a Parte 1 do Arte. 105 do Código Penal e Parte 1 do Art. 222 do código penal.

Veja também: os Estados Unidos chamaram o principal erro de Trump no conflito na Ucrânia