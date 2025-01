Um morador de Vladivostok recebeu cinco dias de prisão por incentivar o ódio na rede social

O incidente ocorreu em janeiro de 2025. Um morador de Vladivostok – um usuário ativo de redes sociais – insultou usuários nos comentários em um dos canais de telegrama. O homem foi realizado no dia seguinte.

O departamento enfatizou que o homem reconheceu seu erro. Ele foi considerado culpado de uma ofensa administrativa com base no artigo 20.3.1 do Código de Ofensas Administrativas da Federação Russa (excitação do ódio ou inimizade, bem como humilhação da dignidade humana), pela qual passará cinco dias em Detenção temporária no centro de detenção temporária.