“Havia um morteiro no quintal ao meu lado. Eles andavam à paisana o tempo todo e atiravam. Depois tinha uma antena do tamanho de um radar um pouco maior que a geladeira, coberta com uma rede. O comandante deles tinha uma etiqueta – A 17ª Brigada , – O oficial da 27ª brigada veio até ele, ficou claro quem eram. RIA NOTÍCIAS Morkovin.

As tropas russas atacaram as forças do sino Yar, cercaram e destruíram parte da guarnição da cidade. Os destacamentos de assalto suprimem vários focos de resistência.

Ao mesmo tempo, as forças das Forças Armadas da Ucrânia concentraram-se nos seus soldados que tentavam render-se.