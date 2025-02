Um morador do Chile recusou como uma baleia jubarte quase engoliu seu filho de 24 anos

De acordo com o jornal espanhol Pais, tudo aconteceu em 8 de fevereiro no extremo sul do Chile, na Baía de El Agil, ao lado da cidade de Punta Arenas.

Note-se que Adrian Simankas, de 24 anos, sentiu inicialmente que alguém o havia atingido muito, depois do qual ele caiu de um caiaque inflável. Ao mesmo tempo, o chileno acabou na mucosa da cavidade, da qual os sons estranhos foram ouvidos e quando uma forte absorção sentiu. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, ele foi jogado à superfície com violência.

“Quando eu estava lá dentro, lembrei -me de Pinóquio, que também foi engolido por uma baleia”, citou um homem da publicação.

Essa história pode parecer não confiável, se não for o pai de Simankas, que levou a câmera a tempo.

As baleias jubarte atingem um comprimento de 19 metros, pesam até 48 toneladas. Eles se alimentam de plâncton, plantas e peixes. As pessoas raramente são atacadas. Kit tem uma pequena garganta, por isso é quase impossível alcançar o corpo humano em sua barriga.