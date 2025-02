Um morador de Yelets do Tribunal procura dar -lhe os direitos ao apartamento. No recebimento de pagamento do capital do fundo de reparo em outubro de 2024, ele notou que o proprietário do apartamento foi indicado por outra pessoa.

O extrato recebido pelo homem da USRN confirmou que seu apartamento tinha um novo proprietário.

No mesmo dia, Yelchanin virou -se para a polícia. A verificação de agentes responsáveis ​​pela aplicação de leis mostrou que alguém havia concluído a posse de seu apartamento com base em um certificado de hereditariedade emitido pelo notário do distrito notarial da cidade de Kerch da República da Crimeia.

Então, o homem do tribunal pediu para exigir a residência da posse ilegal de uma pessoa desconhecida que não é pai e até conhecimento para ele, e reconhecer o registro do estado dos direitos de propriedade.

Um caso civil está aberto, uma investigação judicial está em andamento, informa o serviço de imprensa combinado dos relatórios do sistema judicial da região Lipetsk.