Um morador na região de Tula queria incendiar um amigo após uma briga no apartamento

Na cidade de Uzlova, a região de Tula, o Comitê de Investigação da Federação Russa abriu um processo criminal sobre a tentativa de assassinato de maneira geralmente perigosa. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa do departamento da região.

O investigador da cidade da cidade do Comitê de Inquérito do Comitê de Investigação da Federação Russa na região de Tula foi aberta por um caso criminal devido a uma tentativa de matar uma mulher que foi tentada a se envolver de maneira geralmente perigosa (em parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Rússia).

De acordo com os dados recebidos pela pesquisa, em 30 de janeiro de 2025, em um apartamento, localizado na rua Pervomaiskaya, na cidade de Uzlova, o homem entrou em um conflito doméstico com um morador local. Depois disso, ele não apenas aplicou uma força física grosseira a ele, mas também com a ajuda de um fogo mais leve em suas roupas localizadas na porta da frente, privando -a da oportunidade de deixar o apartamento livremente. Ela sobreviveu à mulher com um milagre e conseguiu deixar a janela do lado de fora, enquanto o suspeito desapareceu da cena depois de tentar matar.

A mulher acabou por ser cuidados médicos, não há ameaça para sua vida.

Graças ao trabalho conjunto do Comitê de Inquérito da Federação Russa para Uzlova e aos funcionários do Ministério de Assuntos Internos da região, o homem conseguiu manter o homem muito rapidamente, ele já foi acusado em virtude da parte 3 do artigo 30 ” E “da parte 2 do artigo 105 do Código Penal Russo (tentativa de assassinato de uma pessoa de uma maneira geralmente perigosa). Em um futuro próximo, o investigador deve pedir ao tribunal que escolha uma medida preventiva na forma de detenção.