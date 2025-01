Um novo consulado dos EUA será inaugurado em Bengaluru este mês. Tudo que você precisa saber

Em meio à crescente demanda por vistos dos EUA na Índia, os Estados Unidos planejam expandir seus serviços consulares em toda a Índia este ano. Como parte do seu plano, os Estados Unidos criarão em breve um consulado em Bengaluru, em janeiro. Outro consulado dos EUA será estabelecido em Ahmedabad ainda este ano.

O primeiro-ministro Narendra Modi anunciou a criação do consulado dos EUA em Bengaluru durante a sua visita aos EUA em 2023. No entanto, o plano nunca se concretizou. O consulado dos EUA será inaugurado em Bengaluru em janeiro de 2025, confirmou o embaixador dos EUA, Eric Garcetti, no mês passado. Aqui estão todos os detalhes que você precisa saber sobre o Consulado dos EUA em Bangalore.

Saudando a decisão relacionada ao consulado dos EUA em Bengaluru, Tejasvi Surya, deputado do BJP do Sul de Bengaluru, disse em uma postagem nas redes sociais que Bengaluru desempenha um papel importante nos laços Indo-EUA. Ele também compartilhou como tem defendido o desenvolvimento nos últimos anos.

“Escrevi ao Dr. S Jaishankar da EAM em novembro de 2019, defendendo esta necessidade crítica. Ele chamou-a de” uma questão óbvia e convincente “e garantiu que seria abordada durante a sua visita a Bengaluru em março de 2023. Também levantei a questão então – o Embaixador dos EUA Kenneth Juster em 2020, enfatizando o papel de Bengaluru nos laços Índia-EUA após esforços persistentes e impulso decisivo do Primeiro Ministro Sri @NarendraModi Ji durante seu mandato “Na visita aos EUA em 2023, o estabelecimento do consulado foi finalizado de forma recíproca”, dizia uma postagem de Surya em X em dezembro.

Consulado dos EUA em Bengaluru: Quando será inaugurado? O consulado dos EUA em Bengaluru será estabelecido em janeiro. A data exata de abertura do escritório é desconhecida. No entanto, o consulado dos EUA em Bengaluru deverá abrir na segunda quinzena do mês.

Consulado dos EUA em Bengaluru: principais benefícios Um novo consulado na cidade metropolitana da Índia simplificará o processo de pedido de visto para milhares de estudantes, profissionais e empresários.

A medida também impulsionará o comércio bilateral entre a Índia e os Estados Unidos, com especial ênfase nos setores de tecnologia e inovação.

Para os residentes de Bengaluru, o empreendimento será um grande alívio em relação às viagens a Hyderabad ou Chennai para serviços relacionados a vistos. Bengaluru contribui com cerca de 40% da indústria de software do país e a presença do consulado dos EUA facilitará os serviços relacionados com vistos para técnicos que viajam para os EUA.

