Prikamye não era uma plataforma para o novo projeto distrital por acaso, mas principalmente devido ao fato de o Perm ter recebido o status da capital da juventude da Rússia este ano. Em 2025, portanto, três grandes eventos serão realizados na área de Permeen. Além do projeto para jovens que trabalham, esses são partidas de basquete e a Olimpíada Intelectual para crianças em idade escolar.

“Já começamos com todos esses eventos, que serão realizados no âmbito da” capital da juventude da Rússia “, disse Prikamye Dmitry Makhonin na cabeça”. A garantia de nossa vitória foram as atividades amigáveis ​​de todas as regiões de todas as regiões do Distrito Federal de Volga.

A final do projeto para os jovens trabalhadores do Distrito Federal de Wolga será realizada em Perm, isso possibilitará aumentar sistematicamente a eficácia dos jovens em todas as regiões da região. O projeto em si é chamado de “Hammer”, enquanto tem o significado da era militar em que a cidade se chamava Perm Molotov. E agora Prikamye continua sendo um dos centros industriais da Federação Russa.

São fornecidas duas fases – passeios e finais de qualificação regional. O programa competitivo estará relacionado a esportes, intelectuais, militares, profissionais e familiares, e os participantes serão jovens especialistas do setor real da economia.